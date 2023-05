Großbrand auf Bauernhof in Nauders: 27 Tiere sterben, zwei Feuerwehrkräfte verletzt

Am Sonntagabend stand ein Stall in Nauders in Flammen. Die Tiere konnten nicht gerettet werden. Zwei Einsatzkräfte erlitten Rauchgasvergiftungen.

Nauders – Gegen 19.30 Uhr mussten am Sonntagabend die Feuerwehren Nauders, Pfunds und Landeck ausrücken: In Nauders stand ein Bauernhof in Flammen. Der direkt gegen ein Wohnhaus angebaute Stadel war in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.