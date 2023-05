Kössen – Mit einer schweren Rückenverletzung musste am Sonntag ein 31-jähriger Paragleiter ins Krankenhaus Zell am See geflogen werden. Laut Polizei stürzte der Mann gegen 11.15 Uhr bei der Landung am Unterberghorn aus rund zwei Metern zu Boden. Warum war zunächst unklar. (TT.com)