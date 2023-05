Schüler punkten mit Werbetext für neuen Secondhand-Laden der Pfarre St. Barbara

Schwaz – Sie haben getüftelt, getextet, viel Leidenschaft investiert, all ihre Kreativität hervorgeholt und am Ende auch noch ein soziales Projekt unterstützt. Die Schüler der 3. Büroklassen der Tiroler Fachberufsschule Schwaz-Rotholz haben Werbesprüche und Flugblätter für den neuen Secondhand-Laden „Kleidergondel“ der Pfarre St. Barbara entworfen. Damit soll der Laden bekannter werden.

„Verwenden statt verschwenden“, „der Umwelt zuliebe, jedem Teil eine neue Chance geben“ oder „coole Looks für wenig Geld“ – solche und weitere Sprüche haben sich die jungen Schüler einfallen lassen, um möglichst viele Schwazer ansprechen zu können und in die Kleidergondel zu locken.

Das Engagement der Auszubildenden war groß und ein Wettbwerb entstand. Eine Jury unter der Leitung von Pfarrer Rudolf Theurl hat nun die Siegerin ermittelt. Miriam Knapp, Lehrling der Firma Binder in Fügen, hat gewonnen und durfte sich ein Outfit in der Kleidergondel aussuchen. Die Freude am Projekt wurde noch mittels Fotoshooting mit der Siegerin und zwei weiteren Schülerinnen gefeiert.