Für Tiroler Frauenhaus: Heuer zum 20. noch einmal ein großes Afrafest

Affenhausen – Seit 20 Jahren stellt ein Kunstprojekt eine fixe Einnahmequelle für das Tiroler Frauenhaus und andere Fraueninitiativen dar – das Afrafest im Wildermieminger Ortsteil Affenhausen. Die Steindruckerei Stecher & Stecher konnte seither jedes Jahr namhafte Künstler gewinnen, die limitierte Steindrucke in der Werkstatt von Anneliese und Günther Stecher anfertigten. Man eilte von Rekordergebnis zu Rekordergebnis – allein die Lithographie des Imster Künstlers Erwin Reheis brachte im Vorjahr 59.000 Euro.

Der diesjährige Steindruck wird vom Südtiroler Maler, Zeichner, Radierer und Sänger Gotthard Bonelli gestaltet. Er feierte vor Kurzem seinen 70. Geburtstag. Erst in der Vorwoche war er in der Werkstatt in Affenhausen. Titel und Sujet stehen noch nicht fest. Nach drei Jahren Corona-bedingtem Verkauf über das Internet wollen die Stechers heuer, „zum 20-jährigen Jubiläum, ein letztes Mal ein großes Afrafest“ durchführen. Das soll im August stattfinden, der Termin ist aber noch nicht fixiert. Noch müsse man sich mit der Musikkapelle Hall terminlich abstimmen, die heuer wieder auftreten soll.