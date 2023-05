Finanz-Experte kritisiert: „Banken verteilen Gewinne, ehe die Probleme kommen“

Droht eine ernsthafte Bankenkrise? So weit will Thomas Gehrig, Universitätsprofessor am Institut für Finanzwirtschaft an der Uni Wien, nicht gehen. Das Ausmaß der Turbulenzen in den USA sei aber doch „sehr überraschend“, schildert Gehrig gegenüber der TT: „Dass die Probleme in einem derart großen Umfang aufschlagen, ist verwunderlich.“ Er ortet unter anderem Versäumnisse der Bankenaufsicht. Nach der Finanzkrise habe sich die US-Aufsicht um die Branchengrößen gekümmert, die mittlerweile in einer guten Verfassung seien. „Sträflich übersehen hat die Aufsicht aber die Risiken, die sich bei größeren Regionalbanken angesammelt haben“, kritisiert Gehrig. Diese kriselnden Institute haben hohe Summen in Staatsanleihen investiert, deren Wert durch den massiven Zinsanstieg eingebrochen ist. Zudem würden Anleger ebenfalls aufgrund des Zinsanstiegs Milliardensummen von ihren Konten abziehen und alternative Anlagen suchen. „Damit geraten diese Banken in riesige Probleme. Das hätte die Aufsicht sehen müssen“, meint Gehrig. Es sind große Summen, um die es geht. „Die betroffenen Banken sitzen auf Wertverlusten der Staatspapiere von insgesamt 600 bis 700 Milliarden Dollar. Das ist massiv“, rechnet der Finanzexperte vor. Schlagend werden die Verluste, sobald Banken diese Staatspapiere verkaufen müssen.