Finaleinzug war für Wasserballer „schwere Geburt“

Graz – Der WBC Tirol hat sich am Sonntag im entscheidenden Halbfinal-Spiel der Wasserball-Bundesliga in Graz knapp mit 10:9 durchgesetzt. Im Finale wartet am 20. und 21. Mai Grunddurchgangs-Sieger ASV Wien. Das Entscheidungsspiel war notwendig geworden, weil Graz am Samstag im Tivoli-Freibad mit 10:8 gesiegt und den 1:1-Ausgleich (best of three) hergestellt hatte. „Es war eine schwere Geburt“, atmete WBC-Tirol-Kapitän Christophe Koroknai durch. Der Routinier bezog sich damit auf den „psychologischen Nachteil“ durch die Niederlage am Samstag und auch auf ein kampfbetontes Aufeinandertreffen mit vielen Ausschlüssen.