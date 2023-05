Spendengelder veruntreut: Mönch soll in Thailand Millionen unterschlagen haben

Bangkok – Ein prominenter Mönch soll in Thailand Spendengelder für einen Tempel in Höhe von mindestens 300 Millionen Thai Baht (rund acht Millionen Euro) veruntreut haben. Der 39-Jährige, der als Meditationslehrer berühmt geworden ist, sei zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen festgenommen worden, berichtete die Zeitung Bangkok Post am Montag unter Berufung auf die Polizei. Dabei handele es sich um seine jüngere Schwester sowie um den früheren Abt des buddhistischen Tempels.