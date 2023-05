Von Leiter gestürzt: 69-Jähriger bei Arbeitsunfall in Walchsee schwer verletzt

Walchsee – Bei Arbeiten am Carport eines Einfamilienhauses in Walchsee ist am Montagnachmittag ein 69-Jähriger schwer verletzt worden. Der Färoer stürzte aus einer Höhe von 20 Zentimetern von einer Leiter und zog sich eine schwere Verletzung am linken Sprunggelenk zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.