Kinder in Langkampfen rackern am Acker

Langkampfen – Am Kindergarten in Unterlangkampfen begann gestern ein neues Kapitel in der Umweltbildung. Im Rahmen des Programms „AckerRacker“ wurde unter Anleitung von „AckerCoach“ Peter Holzknecht ein Gemüsegarten eingerichtet und bepflanzt. „Damit ist der Kindergarten die erste vorschulische Bildungseinrichtung in Tirol, an der die Kinder auf ihrem eigenen Acker mit AckerRacker säen, pflegen, ernten und rackern. Durch die Übernahme der Kosten ist Langkampfen sogar die erste Gemeinde in Österreich, die so etwas finanziert“, erklärt „AckerRacker“-Geschäftsführer Christoph Musik. In den nächsten Tagen folgt dann die „Schatzkiste“, der Betriebskindergarten des Bezirkskrankenhauses Kufstein.