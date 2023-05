Tiroler Sparkasse mit deutlichem Ertragsplus im Jahr 2022

„Ein Krieg im Herzen Europas, stark steigende Energiekosten, eine hohe Inflation, die Spätfolgen einer Pandemie und verschärfte Regeln bei der Wohnkreditvergabe – 2022 stellte zweifelsohne ein herausforderndes Jahr für uns alle dar“, so Patrick Götz, Vorstand der Tispa in einer Aussendung am Montag. Die strengeren Richtlinien rund um die Immobilienkreditvergabe, die im Rahmen der KIM-Verordnung im August 2022 in Kraft traten, hätten auch bei der Entwicklung der Neukreditvergaben der Tiroler Sparkasse ihre Spuren hinterlassen. In Summe wurden im vergangenen Jahr 1036 neue Wohnkredite abgeschlossen, was einem Rückgang von 18 % entspreche (2021: 1263). Während sich das Neufinanzierungsvolumen um rund 8,2 % auf 473,2 Mio. Euro (2021: 515,2) verringerte, sei das gesamthafte Volumen aushaftender Wohnkredite geringfügig auf 1,46 Mrd. Euro (2021: 1,42) angestiegen.