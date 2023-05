Petition gegen Bauprojekt: SPÖ stellt sich hinter Amraser Anrainer

Innsbruck – Was und vor allem wie groß wird auf einem knapp 8000 m2 großen, bislang landwirtschaftlich genutzten Areal in Innsbruck-Amras gebaut? Diese Frage treibt die Anrainer um. Wie berichtet, hat eine Petition, die sich für einen „maßvollen Neubau“ und gegen „maßlose Verkehrsbelastung“ ausspricht, binnen Kurzem schon an die 300 Unterschriften erreicht. Dies, obwohl die Amraser-See-Straße Immobilien GmbH & CO KG als Eigentümerin des Areals klipp und klar betont, dass bisher noch keinerlei konkretes Projekt ausgearbeitet und eingereicht wurde.