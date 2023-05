Standortagentur Tirol will Kreislaufwirtschaft in den Fokus rücken

Innsbruck – Unternehmer, die neue Regelungen zur EU-Taxonomie nicht kennen und zu wenig auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft setzen, werden Wettbewerbsnachteile erleiden, warnen Experten. Dies ist auch Thema auf der noch bis 17. Mai stattfindenden Circular Design Week 2023 in der „Kulturbackstube“ Bäckerei in Innsbruck. Die Veranstaltungswoche ist ein gemeinsames Projekt von kreativland.tirol und der Plattform für Klima, Energie und Kreislaufwirtschaft der Standortagentur Tirol. Im Mittelpunkt der Schwerpunktwochen stehen die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) und damit einhergehend ein schonender Umgang mit Ressourcen unter dem Motto „reduce – reuse – recycle“. Der Fokus liegt in diesem Zusammenhang auch darauf, Abfall auf ein Minimum zu reduzieren und Lieferketten kreislauffähig zu gestalten.

„Mit der neuen EU-Taxonomie-Verordnung ergeben sich nicht nur neue Berichtspflichten für Unternehmen“, betonte Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol. Wichtig sei, dass Kreislaufwirtschaft auch zu einem Kriterium bei der Kreditvergabe werde. „Dabei wurden aber auch Kriterien definiert, die es den Banken ermöglichen die Risiken solcher Investitionskredite zu bewerten“, erklärt Karin Huber-Haim, Leiterin des Circular Economy Forum Austria. Grundsätzlich müsse im den Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft die Profitabilität der Unternehmen gewährleistet sein, doch hier gebe es noch Lücken, deshalb brauche es auch Unterstützung bei der Finanzierung. Die Nachhaltigkeitsberaterin verweist auch darauf, dass Kreislaufwirtschaft nicht dasselbe sei wie Recycling. Ziel der Kreislaufwirtschaft sei ein schonender Umgang mit Ressourcen. Dazu werden Materialien und Produkte möglichst lange verwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt, um so den Lebenszyklus eines Produkts zu verlängern und seine Komponenten im Kreislauf zu halten. „Wir stehen vor einer umfassenden Transformation und die Veränderungen betreffen nicht nur Produkte an sich, sondern auch die Geschäftsmodelle werden sich ändern“, so Huber Heim. Das lineare in ein zirkuläres Wirtschaften zu verändern, sei die zentrale Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Und nur wer sich dem nicht verschließt werde die kommenden Veränderungen überleben.