Gestalkt und belästigt: Harrys Ghostwriter berichtet von Paparazzi und Diskussionen

London – Vier Monate nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys Biografie „Reserve" hat sein Ghostwriter John Moehringer Einblicke in die gemeinsame Arbeit gegeben und persönliche Folgen geschildert. Er sei in den folgenden Tagen und Wochen von Journalisten belästigt und gestalkt worden, schrieb JR Moehringer in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift New Yorker.