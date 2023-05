Fünf Fahrzeuge in Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Innsbruck verwickelt

Vier Autos und ein Lkw waren in die Massenkarambolage auf der A12 verwickelt. Der Unfall endete glimpflich: zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.

Innsbruck – Mehrere Autos und ein Lkw waren Dienstagfrüh in einen Auffahrunfall auf der Inntalautobahn auf Höhe Innsbruck-Mitte verwickelt. Laut Polizei musste ein 54-Jähriger gegen 8.10 Uhr in Fahrtrichtung Osten in einer Linkskurve verkehrsbedingt scharf abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 38-Jährige konnte ihr Auto noch rechtzeitig anhalten. Ein nachkommender Lkw-Lenker (29) bemerkte den Stau jedoch zu spät und prallte gegen das Auto der Frau, das gegen das Fahrzeug des 54-Jährigen geschoben wurde. Ein hinter dem Lkw fahrender 52-Jähriger konnte wiederum rechtzeitig bremsen, wurde jedoch vom nachkommenden Auto eines 20-Jährigen erfasst.