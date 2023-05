Anrainer empört: Baustart für Großparkplatz am Haldensee

Nesselwängle/Haller – Bis zuletzt hatten die Anrainerfamilien Zotz und Rief sich gegen den Bau eines Großparkplatzes am Haldensee gewehrt. Sie fürchteten vor allem eine Beeinträchtigung durch den aufkommenden Lärm. Noch im April riefen sie zu einem Stopp des Projekts auf, „bevor es zu spät ist“. „Es ist bewiesen, dass Lärm und Abgase krank machen, und daher ist der Bau des Großparkplatzes eine Rücksichtslosigkeit gegenüber den Anrainern, die ohnehin schon dem Autolärm der B199 ausgesetzt sind“, lautete ihr öffentlicher Appell. Sie hätten grundsätzlich nichts gegen einen Wanderparkplatz, aber nicht an diesem Standort: „Ein Wanderparkplatz gehört nicht ins Dorf, es gibt Alternativen, man muss nur wollen. Fünf Minuten Gehzeit zum See sind zumutbar.“