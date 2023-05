Brüssel – Die Europäische Union (EU) plant strengere Regeln für US-Cloud-Anbieter. Nur durch eine Beteiligung an einem EU-Unternehmen könnten Tech-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft künftig ein EU-Cybersicherheitssiegel für den Umgang mit sensiblen Daten erhalten, wie aus einem von Reuters am Dienstag eingesehenen EU-Entwurf hervorgeht.

Die US-Konzerne und andere an dem Joint Venture beteiligte Unternehmen dürften demnach nur eine Minderheitsbeteiligung halten. Mitarbeiter, die Zugang zu EU-Daten haben, müssten sich einer speziellen Überprüfung unterziehen und in einem der 27 EU-Länder ansässig sein. Der Cloud-Service müsse von der EU aus betrieben und gewartet werden und Nutzerdaten dürften nur in der EU gespeichert und verarbeitet werden, heißt es in dem Dokument.