Es wird ernst für Teya & Salena: Mit diesen Acts matcht sich Österreich ums ESC-Finalticket

Nach dem Auftakt am Dienstag, geht der Eurovision Song Contest am Donnerstag in die nächste Runde. Mit dabei ist auch Österreichs Duo Teya & Salena.

Liverpool – Am Donnerstag fällt der Startschuss zum 2. Halbfinale des ESC. In Österreich heißt es dann Daumen drücken: Denn dann steigt auch endlich das österreichische Frauenduo Teya & Salena mit in den Bewerb ein. Vor Millionen von TV-ZuschauerInnen werden die beiden in der M&S Bank Arena in Liverpool mit ihrem Song "Who the hell is Edgar?" auftreten und versuchen, ein Ticket für das Finale am Samstag zu ergattern.





Die TeilnehmerInnen-Liste des 2. Halbfinales

Die Show wird in ORF 1 am Donnerstag ab 21 Uhr live und auf TT.com im Live-Blog übertragen. Hier ein Überblick über das Teilnehmerfeld:

📍 Reiley, Dänemark

Für Dänemark geht der 20-jährige Reiley, bürgerlich Rani Petersen, ins Rennen. Dabei kommt der so gar nicht nach wildem Nordmann aussehende Sänger nicht aus Dänemark selbst, sondern von den Färöer-Inseln und machte vor der ESC-Karriere eine ebensolche als TikTok-Influencer mit über elf Millionen Followern. Nun versucht er mit der Elektronummer "Breaking My Heart" den Aufstieg in den ESC-Olymp.

📍 Brunette, Armenien

Brunette heißt Armeniens Kandidatin, die mit einer aufwendig produzierten Nummer unter dem Titel "Future Lover" um Stimmen in Liverpool wirbt. Die Sängerin ist schon seit langem als Popkünstlerin aktiv und gilt mit ihrer durchdesignten Performance als eine der Favoritinnen für einen Finalaufstieg.

📍 Theodor Andrei, Rumänien

Rumänien setzt mit dem 18-jährigen Theodor Andrei auf viel Rockpathos – und ebenso viel nackte Haut. Andrei hat seinen Song selbst geschrieben – wie bereits rund 100 andere Lieder. Thematisch geht es in "D.G.T." um Liebe, die zur Sucht wird und um das Motto "Make Love Not War", geschrieben auf den nackten Oberkörper des Sängers.

📍 Alika, Estland

Aus Estland kommt heuer eine perfekt konzipierte Ballade im Adele-Stil samt orchestraler Begleitung, geschrieben vom Komponisten Wouter Hardy, der hinter dem ESC-Sieg von Duncan Laurences "Arcade" 2019 stand. Stimmlich gehört Teilnehmerin Alika zu den herausragenden Kandidatinnen des Bewerbs, und doch gilt ein Aufstieg alles andere als ausgemacht.

📍 Gustaph, Belgien

Retro ist up to date. Zumindest für den belgischen Hochschullehrer Gustaph, der nach einigen Erfahrungen als ESC-Backgroundsänger nun in den Vordergrund tritt und mit "Because Of You" eine Mischung aus Diana Ross, KC & The Sunshineband und anderen Disconummern als LGBTIQ*-Hymne interpretiert. Ein aufgelegter Liebling der ESC-Kernfangruppe.

📍 Andrew Lambrou, Zypern

Für Zypern wirft sich Inselbeau Andrew Lambrou ins Rennen. Mit vollem Körpereinsatz wird das Leid des unglücklich Liebenden beschworen. Wenn das mal nicht 12 Punkte aus Griechenland gibt, was dann?

📍 Diljá, Island

Islands Kandidatin Diljá Pétursdóttir hat Physiotherapie studiert – und entsprechend flott kann sie ihre Nummer "Power" auch anlegen. Die Schatten der Vergangenheit haben keine Macht mehr über sie, so der Inhalt. Na ja. Trotzdem dürfte die ESC-Crowd 2024 wohl nicht zu den Geysiren reisen.

📍 Victor Vernicos, Griechenland

Griechenland setzt heuer wie Dänemark auf Bubicharme und schickt den 16-jährigen Victor Vernicos auf die Bühne. Und nicht nur das Milchgesicht teilt Victor mit dem Dänenprinzen Reiley, hat der Grieche doch einen dänischen Elternteil. Aber selbst wenn Victor mit seiner schnellen Ballade den ESC gewönne, wird es nichts mit einem Rekord als jüngster Eurovision-Sieger, hält den doch in jedem Falle weiterhin die Belgierin Sandra Kim, die 1986 mit 13 Jahren obsiegte.

📍 Blanka, Polen

Polens Blanka wirkt optisch wie eine spanische Strandamazone, weniger wie die Vertreterin eines erzkatholischen Landes. Schließlich zielt man mit der Eurodancenummer "Solo" wohl auch eher auf die Party- und Ballermannfraktion und mit Pornochic auf die heterosexuellen Cismänner unter den ESC-Zuschauern.

📍 Joker Out, Slowenien

Die slowenische Band Joker Out besteht aus den fünf Burschen Bojan, Jure, Kris, Jan und Nace und ist in ihrem Halbfinale mit der auf Slowenisch gesungenen Nummer "Carpe Diem" für den radiotauglichen, etwas harmlosen Rock zuständig. Dazu augenzwinkernder Bubencharme, und schon dürfte dem Aufstieg nichts im Wege stehen.

📍 Iru, Georgien

Eine aus dem Kreise der Sängerin beim ESC hat immer den Job, sich vor einer mit voller Leistung arbeitenden Windmaschine die Seele aus dem Leib zu schreiben. Heuer hat Iru aus Georgien dieses Ticket gezogen und gibt sich im wehenden Kleid ganz ihrem Los hin.

📍 Piqued Jacks, San Marino

Was kann man von einer Band erwarten, deren Leadsänger den Namen E-King trägt? Im Falle von San Marinos Kandidaten Piqued Jacks, die aus der Toskana stammen, bekommt man gepresst rauchigen Pop mit Anmachlyrics und wohl wenig Chancen, im Finale zum Schuss zu kommen.

📍 Teya & Salena, Österreich

Wie lange ist es her, dass Österreich bei den Wettbüros in seinem Halbfinale auf Platz 1 lag? Man soll ja nichts verschreien, aber es schaut gut aus für Teya & Salena mit ihrer Empowermenttanznummer "Who the hell is Edgar?", präsentiert im schnellen Uptempogestus. Zumindest über einen Finaleinzug müssen sich die rot-weiß-roten ESC-Freunde wohl keinen Gedanken machen, auch wenn die Damen bei ihrer Performance Rot-Weiß-Rot zu Rot-Weiß-Schwarz erweitern.

📍 Albina & Familja Kelmendi, Albanien

Man muss ja nicht unbedingt auf den Sieg setzen. Mit dieser Einstellung geht offenbar auch heuer Albanien ins Tournament und lässt die Familienformation Albina & Familja Kelmendi Ethnosynkopen trällern, die außerhalb Tiranas wohl nur auf begrenzten Widerhall treffen werden. Wobei, das stimmt vermutlich nicht ganz, stammt Albina doch aus dem Kosovo ...

📍 Monika Linkytė, Litauen

Beschwingter Balladenpop kommt heuer aus Litauen, wobei Sängerin Monika Linkytė so manchem Wiener-ESC-Fan noch in vertrauter Erinnerung ist, vertrat sie beim heimischen Song Contest 2015 doch ihr Land gemeinsam mit Duettpartner Vaidas Baumila. Und für Kenner gibt es noch eingeflochtene Polyphonie aus dem Kulturkreis der autochthonen Sutartinės. Na dann.

📍 Voyager, Australien