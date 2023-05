Palästinenser gedenken getöteter Al-Jazeera-Reporterin

Ein Jahr nach dem Tod der Al-Jazeera-Reporterin Shirin Abu Akleh sind am Donnerstag im Westjordanland mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Die in der Region bekannte Journalistin wurde während eines israelischen Militäreinsatzes in Jenin im nördlichen Westjordanland erschossen. Anlässlich des Jahrestages will die Gemeinde Ramallah am Nachmittag den Grundstein für ein ihr gewidmetes Museum legen.