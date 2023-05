Community Nursing im Raum Brixlegg: Zeit geben und auch wieder erhalten

Brixlegg – Zeitpolster, das Vorsorgesystem für ein nachhaltiges und generationenverbindendes Geben und Nehmen, gibt es nach der Tirol-Premiere in St. Johann in Tirol unter anderem in Kössen und nun auch in Brixlegg: Im Rahmen des EU-geförderten Pilotprojekts Community Nursing wird ab sofort die Möglichkeit geboten, sich im Raum Brixlegg über dieses Modell Unterstützung zu holen oder Hilfe anzubieten.