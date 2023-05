Dachstuhl brannte im Ortskern von Gries lichterloh: 13 Bewohner evakuiert

Gries am Brenner – Mitten im Ort ging in der Nacht auf Donnerstag der Dachstuhl eines Hauses in Flammen auf. Kurz vor 1 Uhr Früh wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gries und Steinach alarmiert. Laut Polizei wurden 13 Personen, die in dem Gebäude untergebracht waren, evakuiert.