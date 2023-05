Leistbares Wohnen als Herausforderung

Anton Rieder glaubt, dass ohne substanziellen Eingriff keine günstigeren Baukosten zu erwarten seien und legt daher eine Reihe von Praxislösungen auf den Tisch. Eine davon, die „digitale Baueinreichung”, wird nach jahrelangen Bestreungen seitens der Landesinnung nun mit 1. Jänner 2024 in Tirol auf Schiene gebracht. Die Vorteile liegen auf der Hand: vom Entwurf bis zum Bescheid können alle einzureichenden Unterlagen ganz einfach elektronisch versendet werden – das verringert einerseits die Vorlaufzeiten für Wohnbauten und spart zudem einiges an Kosten.

Als weitere Maßnahme stellt Rieder die Überlegung in den Raum, ob 20–30 % der Baukosten für die unterirdische Aufbewahrung von Autos verschwendet werden sollten. Hier würden große Summen einfach „vergraben“. Der Landesinnungsmeister regt weiters an, Gebäude künftig „nicht nur von außen zu denken“. Der Schlüssel seien effiziente Grundrisse, schlanke Konstruktionen, standardisierte Details oder übereinanderliegende Modulbäder. „Es muss möglich sein, systematisiert zu bauen und gleichzeitig eine qualitätsvolle Architektur zu gewährleisten”, so der Landesinnungsmeister. Auch mit höherer Baudichte könne eine deutliche Kosteneffizienz erreicht werden.