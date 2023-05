Hilfe für pflegende Angehörige: Moser Holding ist mit App „Alles Clara“ am Start

Innsbruck – Jede 8. Person in Österreich kümmert sich um eine nahestehende Person, vielfach ohne Einbindung professioneller Dienste. Um Betroffene in dieser belastenden Situation niederschwellig, schnell und professionell zu unterstützen, hat die ERSTEstiftung gemeinsam mit österreichischen Wissenschaftern und Pflegeeinrichtungen „Alles Clara“ entwickelt, eine Beratungsapp, die derzeit als Pilot österreichweit ausgerollt wird.

In einer Testphase beteiligen sich neben Pflegeorganisationen auch große Unternehmen an diesem Projekt. Am heutigen Tag der Pflege geht auch die Moser Holding mit der „Alles Clara“-App an den Start. MOHO-Vorstand Silvia Lieb: „Das Thema Pflege von Angehörigen trifft die meisten von uns irgendwann im Leben, oft sehr unverhofft. Fachliche, organisatorische, finanzielle und auch psychologische Fragen tauchen auf und erfordern meist schnelle und unkomplizierte Hilfestellung. Hier ist ‚Alles Clara‘ eine innovative Ergänzung zum bestehenden Pflegeangebot. Als größtes Medienhaus in Westösterreich unterstützen wir diese Initiative gerne und laden MitarbeiterInnen ein, davon Gebrauch zu machen.“