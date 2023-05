Österreicher kaufen mehr Fairtrade-Produkte: Weltweit auf Platz 2

Umsatz mit Fairtrade zertifizierten Waren in Österreich um rund ein Viertel auf 592 Mio. Euro gestiegen. Starker Mengenzuwachs bei Kakao und Kaffee.

Wien – Trotz deutlich gestiegener Lebensmittelpreise erfreuen sich Waren mit dem Fairtrade-Siegel hierzulande weiterhin einer wachsenden Beliebtheit. Österreich liegt beim Pro-Kopf-Konsum bereits weltweit auf Platz 2 hinter der Schweiz. Der geschätzte Umsatz mit Fairtrade zertifizierten Waren in Österreich legte im Jahr 2022 um rund ein Viertel auf 592 Mio. Euro zu. Mengenmäßig gab es ein Plus bei zertifizierten Kakao (+22 Prozent), Tee (+17 Prozent) und Kaffee (+10 Prozent).

Einer der Hauptgründe für das Mengenplus bei Kakao war die Umstellung auf Fairtrade-Kakao bei Berglandmilch, Manner, Ölz und Ströck. Im Gegensatz zu internationalen Markenkonzernen würden viele heimische Unternehmen auf das Gütesiegel setzen und damit im Inland sowie im Export erfolgreich sein, sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner zur APA. Nach Rekord-Verkaufszahlen in der Coronapandemie 2020/21 war der Absatz von Rosen (-19 Prozent) und Zucker (-12 Prozent) rückläufig.

Das Fairtrade-Siegel wird an Produkte vergeben, bei denen Kleinbauern und Plantagenarbeiter eine garantierte Mindestentlohnung bekommen und bessere Arbeitsbedingungen herrschen müssen. Außerdem soll vor Ort in Bildungs- und Entwicklungsprojekte investiert und umweltfreundlich produziert werden. Fairtrade steht in Konkurrenz zu anderen Nachhaltigkeitssiegeln wie Rainforest Alliance.