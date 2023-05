Österreich im ESC-Finale: Doppelter Triumph für Teya & Salena

Liverpool – Den ersten Titel hat Österreich beim Eurovision Song Contest in Liverpool bereits gewonnen: Teya & Salena, also Teodora Špirić und Selina-Maria Edbauer, und ihre Mitautoren Pele Loriano und Ronald Janeček wurden am Donnerstag mit dem Eurostory Best Lyrics Award für den besten Liedtext des heurigen Wettbewerbs augezeichnet. Wohl nicht zuletzt wegen der in den Text eingearbeiteten Kritik an der großen Musikindustrie. Denn „Who The Hell Is Edgar?“ erzählt vom bekannten amerikanischen Gruselschriftsteller Edgar Allan Poe, der den Song angeblich geschrieben haben soll. Er soll ihm und den beiden Interpretinnen ordentliche Einnahmen beschehren. Doch: Herauskommen „zero dot zero zero three“, 0,003 Euro. Das zahlen Streaminganbieter im Schnitt für einen abgerufenen Song. Reich werden dadurch die wenigsten.