Jetzt live: Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung

Die SPÖ bringt am Freitag in einer von ihr beantragten Sondersitzung des Nationalrats einen „Dringlichen Antrag“ ein, über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen.

Wien – Am Freitag findet im Nationalrat eine von der SPÖ beantragte Sondersitzung zum Thema Teuerung („Totalversagen der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung“) statt. Die Sitzung wurde um 9 Uhr eröffnet und dann – wie bei Sondersitzungen mit „Dringlichen“ üblich – für drei Stunden unterbrochen. Die Debatte startet dementsprechend um 12 Uhr.

Die SPÖ bringt einen „Dringlichen Antrag“ ein, über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Weiters sollen die Richtwerterhöhungen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden. Schließlich will die SPÖ eine „schlagkräftige“ Anti-Teuerungskommission. Begründet wird all das mit „explodierenden“ Preisen.