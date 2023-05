Wörgl – Zwei 14-Jährige konnten nach einem Diebstahl in Wörgl als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Die Jugendlichen sollen am 3. Mai kurz vor Mitternacht einem schlafenden Obdachlosen aus dessen Geldtasche einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine Bankomatkarte gestohlen haben. Damit haben sie an einem Automaten Zigaretten gekauft, teilte die Polizei mit. (TT.com)