Warnung ignoriert: Radfahrer am Piz Val Gronda aus Tiefschnee geborgen

Ischgl – Er wollte mit dem Fahrrad durch Tirol nach Italien und dann weiter in die Türkei: Ein 38-Jähriger musste am Freitag im Gemeindegebiet von Ischgl mit dem Hubschrauber aus dem Schnee geborgen werden.

Der Deutsche war im Paznauntal in Richtung Ischgl unterwegs, um dort über den Fimbapass nach Italien zu fahren. Auf dem Weg machte ihn eine Polizeistreife darauf aufmerksam, dass ein Passieren des Fimbapasses derzeit aufgrund der Schneelage nicht möglich sei. Der 38-Jährige vertraute jedoch lieber seiner Navigations-App und setzte seine Reise fort. Er fuhr über die aufgeschobenen Wege des Skigebietes der Silvretta Arena in Richtung Gampenalpe und anschließend in Richtung Talstation der Piz Val Gronda Bahn.