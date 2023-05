Selenskyj besucht Rom - Weiterreise nach Deutschland offen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Samstag zu einem Besuch in Rom erwartet. Bestätigt war im Vorfeld zunächst nur ein Empfang von Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast, dem Sitz des Oberhaupts der Republik. Es war zu erwarten, dass Selenskyj den Tag auch nutzt, um mit Regierungschefin Giorgia Meloni zu reden. Der Vatikan arbeitete zudem an einem persönlichen Treffen zwischen Papst Franziskus und dem Gast aus Kiew.

Details des Aufenthalts von Selenskyj in der Ewigen Stadt blieben zunächst aus Sicherheitsgründen geheim. Unklar war zudem, ob der Ukrainer nach den Terminen in Rom nach Deutschland weiterreisen wird. In Berlin bereitet man sich schon seit etlichen Tagen auf den Besuch Selenskyjs vor - dieser war aber bis Freitag nicht bestätigt. Am Sonntag wird Selenskyj in Aachen mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet. Ob er ihn selbst entgegennimmt, war unklar.