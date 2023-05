Aus der Grafiksammlung des Ferdinandeum: Zertrümmerer der realen Form

Der in den musealen Grafikkabinetten inszenierte Parcours expressiver Formzertrümmerung könnte unterschiedlicher kaum daherkommen. Wobei die Beispiele Tiroler Kunst reizvoll mit jenen überregional renommierter „Stars“ der Kunstgeschichte wie Max Beckmann, Oskar Kokoschka oder Rudolf Wacker kombiniert werden. Um gerade in diesem direkten Nebeneinander klarzumachen, auf welch hohem Niveau einige der heimischen ExpressionistInnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs waren.

Schlaffen doch die wunderbar in der Fläche ausgebreiteten Kohlezeichnungen und Holzschnitte von Ernst Nepo gegen die etwa gleichzeitig entstandenen – schwächeren – Arbeiten etwa eines Herbert Boeckl und Johannes Itten, aber auch von Gustav Klimt und Schiele in keinster Weise ab. Vom Switchen vom Ab- zum Sinnbildlichen erzählen auch die Arbeiten von Gerhild Diesner, Theodor Prachensky und Arthur Nikodem, so unterschiedlich ihre Handschriften sein mögen. In der Schau werden aber auch einige KünstlerInnen vor den Vorhang geholt, die leider mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind. Wie Walter Honeder, Josef Prantl, Norbert Strolz oder eine Gretl Kapferer, an die sich offenbar niemand mehr erinnert.