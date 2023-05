MG Motor ZS EV: Reaktionsfreudiger und ausdauernder

Innichen – Die Zeichen stehen auf Expansion: Der chinesische Automarkt, der größte der Welt, was den Absatz betrifft, dürfte in den nächsten Jahren stagnieren, wenngleich auf hohem Niveau. Davon gehen Branchenkenner aus. Gleichzeitig schicken sich chinesische Anbieter an, nicht nur Marktanteile im Reich der Mitte zu gewinnen, sondern auch europäische Kunden zu überzeugen. Einer der Vorreiter ist MG Motor, das zum SAIC-Konzern gehört. MG Motor profitiert einerseits vom Image der früheren britischen Marke MG, andererseits von der Elektro-Expertise des chinesischen Umfelds. Dies zeigt sich zum Ersten in der anhaltenden Produktoffensive (ganz neu ist der Kompaktwagen MG4 Electric, nächstes Jahr folgt der Roadster Cyberster, natürlich vollelektrisch zum 100-Jahres-Jubiläum von MG), zum Zweiten im Hang, rasch eine Modellpflege über die Bühne gehen zu lassen.

Den Schneid können ihm Nutzer allerdings auf der Langstrecke dann abkaufen, wenn sie die ab Werk installierte Dachreling gebührend zu nutzen wissen: mit der Montage eines Dachträgers samt mehreren Rädern. Die mögen ihrerseits mit ihrem Leichtgewicht werben – auf dem Autodach erhöhen sie in erster Linie den Luftwiderstand beim Fahren und beanspruchen damit den Akku über Gebühr. So schmilzt dieser auf der Strecke von Innsbruck nach Lienz via Felbertauern trotz defensiver Fahrweise rasch dahin. Immerhin: Beim Gleiten durchs Iseltal, mit sanftem Gefälle, kann der arg in Anspruch genommene ZS EV noch einmal brav rekuperieren, doch mehr als 300 Kilometer Reichweite mit einer vollen Ladung lässt sich bei diesen Rahmenbedingungen nicht realisieren. Immerhin. Der Bordcomputer lernt schnell, nach der Vollladung in Lienz (siehe Kasten rechts) mochte der zuständige Rechner nicht mehr als 290 Kilometer Reichweite ausweisen.