WAC und Hartberg fixierten den Bundesliga-Klassenerhalt

WAC - Austria Lustenau 2:2

Der Wolfsberger AC hat mit einem Punktgewinn gegen Austria Lustenau den vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixiert. Im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe trennten sich der WAC und der Aufsteiger aus dem Ländle bei strömendem Regen in der Lavanttal-Arena am Samstag mit 2:2 (2:2). Drei Spiele vor Saisonende führen die Vorarlberger in der unteren Hälfte weiter vor dem WAC, womit beide gute Chancen auf eine Teilnahme im Europacup-Play-off haben.





Die Kärntner von Trainer Manfred Schmid haben mit 22 Zählern acht Punkte Vorsprung auf das Tabellenende. Da Schlusslicht Ried (14) und Altach (14) noch gegeneinander antreten müssen, kann der WAC nicht mehr Letzter werden. Die Lustenauer von Coach Markus Mader blieben auch im vierten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und haben nun 25 Punkte auf dem Konto.

In einer flotten ersten Spielhälfte vor 3.418 Zuschauern sorgten Lukas Fridrikas (17.), der im fünften Match hintereinander traf, und Nemanja Motika (30.) mit seinem ersten Tor im Lustenau-Trikot für die zweimalige Führung der Vorarlberger. Doch Thierno Ballo (24.) und Tai Baribo (36.) mit seinem 14. Saisontor gelang für den WAC jeweils der verdiente Ausgleich.

Altach - Hartberg 0:1

Der TSV Hartberg hat am Samstag den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichergestellt. Nach einem verdienten 1:0-(1:0)-Erfolg bei Altach steht fest, dass die Truppe von Trainer Markus Schopp 2023/24 in der sechsten Saison in Folge im Oberhaus kicken wird. Mamadou Sangare (13.) sorgte dafür, dass die Steirer drei Runden vor Schluss der Qualifikationsgruppe mit 21 Punkten auf Platz drei liegen und sogar noch mit dem Europacup-Play-off spekulieren dürfen.

Für Altach bleibt die Situation hingegen prekär. Die am Samstag über weite Strecken chancenlosen Vorarlberger sind mit 14 Zählern punktegleich mit Schlusslicht Ried weiterhin Vorletzter. Am kommenden Freitag steht das Schlüsselspiel in Oberösterreich auf dem Programm.

