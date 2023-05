Keine Talente-Show auf der IEV-Anlage: Derby an Kitzbühel-Damen

Schauplatz Innsbruck, IEV-Anlage: Wer eine Talente-Show mit und um Anna Pircher erleben wollte, wurde enttäuscht. Der Coach des seit Kurzem 13-jährigen Ausnahmetalents, Hannes König, sagte den bereits zugesagten Bundesliga-Einsatz beim IEV ab. „Nach zwei intensiven Turnierwochen mit dem Finaleinzug beim Europe-Turnier in Tschechien und dem Viertelfinale bei der Orange Bowl in St. Pölten, einem U18-Turnier, ist Regeneration angesagt.“ Durchaus nachvollziehbar. Und wichtig.

Schon in der kommenden Woche aber schlüpft Pircher in den IEV-Dress und bestreitet zwei Bundesligaspiele auswärts, bevor es nach Kroatien zu einem internationalen Jugendturnier geht.

Schauplatz Kufstein, Tenniszentrum: Ema Vasic, die von Wörgl nach Kufstein wechselte, gelang ein erfolgreicher Einstand. Sie gewann ihr Einzel und auch das Doppel. In Summe war es aber zu wenig, um gegen das spielstarke KLC-Team aus Klagenfurt erfolgreich zu bleiben. Nach einem 2:3 nach den Single-Partien lautete der Endstand 3:4 in einer „knappen, aber verlorenen Begegnung gegen den vorjährigen Vizemeister“, resümierte Mannschaftsführer Markus Erler. Und die Aufgaben werden nicht leichter, denn am kommenden Donnerstag gastiert UTC Ried in Kufstein.