Paris: Gericht hob Protest-Verbot für Rechtsextreme auf

Paris – In Frankreich hat ein Gericht eine für Sonntag geplante Demonstration der rechtsextremen und monarchistischen Gruppe Action française in Paris genehmigt. Das Pariser Verwaltungsgericht hob ein von der Polizei auf Anordnung des Innenministeriums erlassenes Demonstrationsverbot auf. Am Samstag durften bereits rund 350 Mitglieder der Gruppe an einer Konferenz unter dem Motto „Frankreich in Gefahr" teilnehmen, nachdem das Gericht ein Verbot kurzfristig aufgehoben hatte.