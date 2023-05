Trotz Streikabsage in Deutschland: Pendelverkehr mit Zügen über das Deutsche Eck

Über das Deutsche Eck wird am Montag ein stündlicher Schienenpendelverkehr eingerichtet. Einzelne Einschränkungen gibt es noch auf der Strecke zwischen Scharnitz und Mittenwald.

Wien/Berlin – Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) ist zwischen Sonntag und Dienstag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die DB erklärte am Sonntag, ein Drittel der Fernverkehrszüge am Montag falle aus. Die ÖBB sind ebenfalls betroffen. Bereits absehbar sei, dass der Nachtreiseverkehr aufgrund mangelnder Personalressourcen bei der Deutschen Bahn erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen werden könne, erklärten die ÖBB.





"Trotz Absage des Bahnstreiks in Deutschland, werden sich die bereits eingeleiteten organisatorischen Ersatzmaßnahmen auch noch am Montag und Dienstag auf den heimischen Bahnbetrieb auswirken", hieß es am Sonntagabend von Seiten der ÖBB.

Railjets enden in Salzburg bzw. Kufstein

Über das Deutsche Eck wird ein stündlicher Schienenpendelverkehr eingerichtet. Das bedeutet, dass alle Railjets in Salzburg Hbf bzw. Kufstein enden und beginnen. Dort erfolgt dann jeweils ein Umstieg auf den Pendelzug, der die Fahrgäste über das Deutsche Eck bringt. Aufgrund des zweimaligen Umstieges ist mit geringfügig längeren Fahrzeiten zu rechnen. Allerdings entfällt der zweistündige Umweg über die innerösterreichische Strecke.

Die Verkehre der RJX-Verbindungen zwischen Salzburg – München befinden sich derzeit noch in Abstimmung mit der Deutschen Bahn. Die Fernverkehrszüge der Linie Zürich - Bregenz - München beginnen und enden in St. Margrethen – Ausfall der EC-Züge zwischen St. Margrethen – München.

Im Nahverkehr kann der Regelfahrplan wieder vollständig hochgefahren werden. Einzelne Einschränkungen gibt es noch am Montag auf der Strecke zwischen Scharnitz und Mittenwald.

50.000 Zugfahrten werden neu geplant

Bei der Westbahn, die von Wien nach Salzburg, Innsbruck und München fährt, hieß es Sonntagfrüh auf der Webseite, dass nach Innsbruck alle Züge fahrplanmäßig verkehren und es keinen Schienenersatzverkehr für das deutsche Eck gebe. Zwischen Salzburg und München ist das Fahrplanangebot der Westbahn reduziert. Die Fahrplanauskunft werde gerade aktualisiert, hieß es online. Ab Sonntagmittag sollen alle stattfindenden Verbindungen buchbar sein. Der Zugverkehr im Abschnitt Wien – Salzburg ist nicht betroffen.

Bayerische Oberlandbahn GmbH und Regiobahn GmbH halten an Streik fest Die private BRB halten trotz Absage der Deutschen Bahn am Streik im Bahnverkehr fest. Aller Voraussicht nach wird es in den fünf Netzen der bayerischen Privatbahn keinen Zugverkehr geben. Auch ein Ausweichen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen ist nicht möglich, viele regionale Busunternehmen sind Tochtergesellschaften der DB und befinden sich deshalb voraussichtlich ebenfalls im Streik. Die ersten Fahrzeuge werden schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen. Fahrgäste können sich auf der Webseite (www.brb.de) über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren.

Die DB warnte am Samstag trotz der Streikabsage vor Einschränkungen in den nächsten Tagen. "Die DB steht vor der großen Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen".

Die deutsche Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die DB stimmten am Samstag in Frankfurt am Main vor dem Arbeitsgericht einem Vergleich zu. Die EVG verhandelt auch mit rund 50 Konkurrenten der Deutschen Bahn über neue Tarifverträge, für diese Unternehmen gilt der Streikaufruf weiterhin. Bei diesen in ganz Deutschland meist regional agierenden Bahnen drohen also zu Wochenbeginn großflächige Ausfälle. (APA)