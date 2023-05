Weitergabe von Trafiken innerhalb der Familie wird eingeschränkt

Wien – Das Finanzministerium schränkt nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) die Weitergabe von Trafiken innerhalb der Familie ein. Die unbegrenzte Weitergabe von einer zur nächsten Generation sei künftig nicht mehr möglich, hieß es in einer am Sonntag vom Ministerium verbreiteten Medieninfo.

Eine einmalige Weitergabe der Trafik von einem Menschen mit Behinderungen an einen Angehörigen soll nach wie vor möglich sein, betonte das Ministerium. Darüber hinaus soll im Zeichen des Vertrauensschutzes auch für Trafikanten ohne Behinderungen einmalig die Trafikübergabe an Familienmitglieder ermöglicht werden, die zum Zeitpunkt der Zustellung des VwGH-Urteils mit einer Übergabe gerechnet hatten.

"Die Novellierung des Tabakmonopolgesetzes sorgt für Rechtssicherheit der Trafikantinnen und Trafikanten in Österreich. Außerdem, und das freut mich ganz besonders, ist es uns gelungen, auch sozialpolitische Überlegungen miteinzubringen und dadurch vor allem Menschen mit Behinderungen und jenen, die ihnen in ihrem beruflichen Alltag unter die Arme greifen, zu unterstützen", erklärte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der Medieninfo.