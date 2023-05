Salzburg nahm die Hürde LASK, Sturm schoss Klagenfurt ab

In Sachen Meisterschaft fiel auch am Sonntag keine Vorentscheidung. Salzburg besiegte den LASK durch einen Sesko-Treffer 1:0. Sturm fertigte Klagenfurt 4:1 ab.

Serienmeister Red Bull Salzburg geht mit drei Punkten Vorsprung ins Schlüsselspiel gegen seinen ersten Verfolger Sturm Graz. Am Sonntag hielten die „Bullen“ mit einem 1:0-(0:0)-Sieg beim drittplatzierten LASK den Abstand konstant, das einzige Tor im intensiven Schlager der 29. Runde gelang Benjamin Sesko (64.). Für den LASK ist Platz zwei nach der ersten Niederlage im siebenten Meistergruppenspiel mit acht Zählern Rückstand auf Sturm so gut wie abgehakt.

Sturm Graz hält den Kampf um die österreichische Meisterschaft weiter offen. Der Pokalsieger besiegte am Sonntag in der 29. Bundesliga-Runde vor knapp 13.000 Zuschauern in Graz-Liebenau Austria Klagenfurt mit 4:1 (2:1). Die Elf von Trainer Christian Ilzer bleibt weiter mit drei Punkten Rückstand drei Runden vor Schluss in der Meistergruppe in Blickkontakt mit Meister Salzburg, der beim LASK mit 1:0 gewann.