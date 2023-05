Tiroler Ringer holten mit Heimvorteil vier Goldmedaillen

Innsbruck – Nicht nur die zahlreichen Mütter auf der Tribüne waren begeistert, als die Tiroler Ringer am Samstag bei den Österreichischen Meisterschaften griechisch-römisch ihre Muskeln spielen ließen. Heimvorteil in der Innsbrucker Leitgebhalle hatte Gabriel Federa (AC Vollkraft), der sich in der Kategorie bis 63 kg den Titel holte und damit in die Fußstapfen von Daniel Anzengruber trat.