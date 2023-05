Tiroler Kinderkrippen in der Krise: „Bleiben auf den Kosten sitzen“

Kundl, Innsbruck – Maria Frisch ist aufgebracht. Und verzweifelt. Grund dafür ist eine seit einigen Jahren geltende Bestimmung, nach der schwangere Pädagoginnen wegen der Gefahr, sich mit einem Virus anzustecken, nicht mehr mit Kleinkindern arbeiten dürfen. „Es gilt ein Berufsverbot“, sagt Frisch, die als Obfrau das Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) in Kundl leitet. Sofort wenn klar sei, dass sie Nachwuchs erwarten, müssen ihre Erzieherinnen freigestellt werden. Und falls diese bis zu Beginn des Mutterschutzes keine neue Anstellung finden, weiter voll bezahlt werden. „Das stellt eine große finanzielle Belastung dar. Und immer wieder neues Personal zu finden, ist auch herausfordernd“, meint Frisch. Betroffen sind viele Tiroler Krippen und Krabbelstuben. Für manche ist die derzeitige Regelung sogar existenzbedrohend.

Der Erreger, der für die ganze Aufregung verantwortlich ist, heißt Zytomegalie-Virus. Er wird über Körperflüssigkeiten und insbesondere auch von Buben und Mädchen bis zu einem Alter von drei Jahren übertragen. Bei Ungeborenen kann die Erkrankung zu schweren Schädigungen führen. Besitzen werdende Mütter Antikörper, was auf viele zutrifft, ist sie weit weniger gefährlich. In Österreich dürfen deshalb schwangere Pädagoginnen nicht mehr mit Kindern unter drei Jahren arbeiten, andere europäische Länder verfügen über weniger strenge Gesetze.

In unserem Budget machen die Auswirkungen der Zytomegalie-Regelung derzeit mehr als 50.000 Euro aus.

„Mehrere unserer Mitarbeiterinnen sind derzeit betroffen“, sagt Christine Hörhager, stellvertretende Geschäftsführerin des EKiZ in Kundl. „Weil wir in unseren Gruppen wirklich nur mit kleinen Kindern arbeiten, gibt es auch keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Frauen können nichts tun.“ Dass sie eine neue Anstellung finden, zum Beispiel in anderen Institutionen, ist laut Hörhager unwahrscheinlich. „In unserem Budget machen die Auswirkungen der Zytomegalie-Regelung derzeit mehr als 50.000 Euro aus“, berichtet Maria Frisch. „Wir bleiben auf den Kosten sitzen. Und beim EKiZ Kundl handelt es sich um eine größere Einrichtung, die das zum Glück irgendwie kompensieren kann. Es gibt aber auch welche, bei denen es knapp wird.“