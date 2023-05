Brände im Westen Kanadas wüten weiter, Aussicht auf Regen gering

Die Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire registrierte am Sonntag (Ortszeit) 89 Waldbrände, von denen 23 als außer Kontrolle geraten eingestuft wurden.

Edmonton – Rund zwei Wochen nach Ausbruch der ersten Brände im Westen Kanadas haben die Feuerwehren die Flammen noch immer nicht unter Kontrolle bringen können. Die Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire registrierte am Sonntag (Ortszeit) 89 Waldbrände, von denen 23 als außer Kontrolle geraten" eingestuft wurden. Derzeit seien noch immer mehr als 19.000 Menschen evakuiert.

Auch für die nahe Zukunft ist keine Entspannung in Sicht: Die Lage sei extrem instabil, sagte Colin Blair, der Direktor der Behörde für Katastrophenschutz Alberta. Mittlerweile seien in diesem Jahr in der Provinz Alberta bei mehr als 450 Bränden rund 521.000 Hektar Land abgebrannt.