Veggie-Hütte, Everest-Expeditionen und SPÖ-Machtkampf: Das war „Tirol Live“

Die SPÖ befindet sich auf Talfahrt, obwohl es am Freitag in „Tirol Live“ vor allem um Berge ging. Aber auch um die SPÖ, die am Samstag einen neuen Vorsitzenden wählt. Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat die Stichwahl zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler eingeordnen.