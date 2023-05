Aktivistin „betonierte“ sich auf Autobahn: „Letzte Generation“ kam mit Autos zur Blockade

Aktivisten der "Letzten Generation" erhielten Montagfrüh Unterstützung von heimischen Kabarettisten bei ihrem Protest: Laut den Klimademonstranten hat sich eine Aktivistin auch auf den Asphalt "betoniert", was die Polizei dementierte.

Wien – Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat Montagfrüh erneut den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Unterstützt wurde sie bei der Reichsbrücke von den "Kabarettist:innen For Future", wo u.a. Martin Puntigam und Robert Palfrader die Straße blockierten. Laut Polizei weiters betroffen waren die Praterbrücke auf der Südosttangente (A23), Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke sowie Getreidemarkt und Schwarzenbergplatz. Am Nachmittag war die Schwedenbrücke blockiert.