Novartis stellt geplanten Verwaltungsrat für Sandoz vor

Kundl – Seit Monaten ist der Abspaltunsgprozess des Arzneimittelherstellers Sandoz – mit einem zentralen Tiroler Standort in Kundl – von seiner Schweizer Konzernmutter Novartis in Gang. In der zweiten Jahreshälfte soll Sandoz in Bern an die Börse gebracht werden. Gestern hat Novartis den künftigen Sandoz-Verwaltungsrat bestimmt – das ist jenes Gremium, das nach Schweizer Recht die Geschäfte einer Aktiengesellschaft führt. Damit steht fest, wer den Generikahersteller künftig lenken wird.