Regenwetter geht noch einmal in die Vollen, Aufwärtstrend zum langen Wochenende

Bis Mittwoch fällt noch einmal ordentlich Regen und sogar Schnee, dann ist Besserung in Sicht. Tag für Tag wird es milder, dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken – in Tirol und am Gardasee.

Innsbruck – Langsam, aber sicher nimmt der Dauerregen in Tirol ein Ende. „Bis Mittwoch müssen wir noch übertauchen, in der zweiten Wochenhälfte wird es dann deutlich besser", meint Werner Troger von den Meteo Experts. Pünktlich zum Feiertag steigen die Temperaturen also an, dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nordtirol ist gegenüber Süd- und Osttirol leicht im Vorteil. Keinen allzu großen Wetter-Vorteil verspricht dagegen ein langes Wochenende am Gardasee.





Bis Mittwochfrüh: Regenwarnung und Schnee auf 1000 Meter

Bevor er nachlässt, gibt der Regen wegen eines Italientiefs allerdings noch einmal alles: Bis Mittwochfrüh macht er kaum eine Pause, die Schneefallgrenze sinkt vereinzelt bis auf 1000 Meter. „Auf höher gelegenen Berg- und Passstraßen, wie zum Beispiel am Arlberg oder am Felbertauern, könnte der Schnee für Probleme sorgen", befürchtet der Osttiroler Meteorologe. Für ganz Tirol gilt bis Mittag eine Regenwarnung.

Der Mittwoch verspricht dann zwar eine Wetterberuhigung und die Schauer lassen allmählich nach. Allerdings bleibt es im ganzen Land trüb und bewölkt, mit Höchstwerten von etwa 11 Grad erwartet Troger den kühlsten Tag der Woche.

Mix aus Sonne und Wolken, Temperaturen steigen Tag für Tag

Einen weiteren Schritt in Richtung Besserung macht das Wetter zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Die Wolken lockern immer wieder auf und es bleibt weitgehend trocken, auch ein paar wenige Sonnenstunden dürften sich ausgehen. „In der Früh ist es noch sehr frisch, im Lauf des Tages steigen die Temperaturen aber bis über 15 Grad", so Troger.

„Klar nach oben" zeigt die Temperaturkurve auch am Wochenende. Am Freitag klettern die Höchstwerte auf 20 Grad, am Samstag auf 22 Grad und am Sonntag auf 24 Grad. Dazu prognostiziert der Meteorologe einen Mix aus Sonne und Wolken, teils Föhn und kaum Regen. Am meisten Wolken und damit ein höheres Regenrisiko bekommen Süd- und Osttirol ab.

Ähnliche Aussichten am Gardasee, Norden besser als Süden

Apropos Süden: Ganz einwandfrei sind die Aussichten fürs lange Wochenende auch am Gardasee nicht, meint Werner Troger. In Italien ist erneut ein Tief am Werk, allerdings weiter südlich als zuletzt – über Sizilien. „In Tirol erreicht es uns darum nicht mehr richtig. Am Gardasee gilt: Je weiter im Süden, desto schlechter." Teils gehen sich zwar frühsommerliche Temperaturen von über 20 Grad aus, insgesamt ist aber auch ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern zu erwarten.

Wer das lange Wochenende für eine Reise an den Gardasee nutzt, muss sich auf durchwachsenes Wetter einstellen. © Lutz