„Sommer gut gebucht, keine Last-Minute-Angebote“

Innsbruck, Wien – Wer mit dem Tiroler Reiseveranstalter Idealtours direkt ab Innsbruck ans Mittelmeer fliegen will, sollte sich mit der Buchung beeilen, denn die ersten Urlaubsflüge ab Mitte Mai seien bereits ausgebucht. Denn es werde heuer generell früher gebucht, heißt es von Idealtours. Das letztjährige Chaos auf Europas Flughäfen sowie die Pandemie hätten Einfluss auf das Buchungsverhalten genommen. Für Thassos und Kalabrien gibt es nur mehr Restplätze, sagt Christof Neuhauser von der Idealtours-Geschäftsleitung. Und: „Aufgrund der sehr guten Buchungslage und der reduzierten Kapazitäten am Markt wird es diesen Sommer keine Last-Minute-Angebote geben.“

Neuhauser rät also dazu, den Urlaub jetzt schon zu fixieren und Plätze zu sichern, denn „günstiger wird es nicht mehr“. Das Top-Urlaubsziel der Tirolerinnen und Tiroler sei 2023 Griechenland. Es gebe ein Plus bei den Reisenden um 10 Prozent. Italien folgt mit einem Wachstum von sieben Prozent.

Auch bei den Busreisen sei die Buchungslage bei Idealtours gut. Die Bäderbusse an die italienische Adria seien im Gegensatz zum Vorjahr gut ausgelastet (+ 9 Prozent). Auch Istrien sei von Tirol aus gut gebucht (+ 66 Prozent an UrlauberInnen). Und die Tirolerinnen und Tiroler gönnen sich im Urlaub etwas, heißt es: Die Reisetrends 2023 liegen eindeutig im Bereich des Luxus-Segments. So geben laut Idealtours rund die Hälfte der Kundinnen und Kunden rund oder mehr als 1000 Euro für die Urlaubsbuchung aus. Das sei eine Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch mit dem vergangenen Reisejahr ist Geschäftsführerin Susanne Neuhauser zufrieden. Das Ergebnis sei zwar nicht dasselbe wie vor Corona, „jedoch haben wir mit 28 Millionen bereits drei Viertel des Umsatzes von 2019 erreicht“.

Eine Studie des ÖAMTC zum Thema Reisen zeigt, mehr als ein Drittel der Österreicher passt sein Reiseverhalten der Teuerung an: So werde etwa auf die Nebensaison ausgewichen, günstigere Unterkünfte gewählt oder nur innerhalb Österreichs verreist. Neun Prozent der Befragten hätten gar nicht vor zu verreisen, 13 Prozent sind noch unentschlossen. Der am häufigsten genannte Grund dafür ist die persönliche finanzielle Situation. Generell ist die Reiselust der Menschen in Österreich aber nicht zu bremsen. Acht von zehn Befragten wollen heuer im Sommer zumindest einmal verreisen.