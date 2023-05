In Nesselwängle muss beim Recyceln improvisiert werden

Nesselwängle – Während der Parkplatz in Haller am Haldensee gerade in Bau ist, hat Bürgermeister Hubert Mark bereits ein weiteres Vorhaben im Auge. „Unser nächstes Projekt wird mit Sicherheit der Bau eines Recyclinghofes sein müssen“, sagt Mark. Denn Nesselwängle verfügt über ein fast schon exotisches Alleinstellungsmerkmal. Die Gemeinde mit rund 460 Einwohnern am Eingang des Tannheimer Tals hat nämlich noch keinen Recyclinghof. „Ich glaube, wir sind die Einzigen. Mir fällt sonst auf die Schnelle jedenfalls keine Gemeinde ohne Wertstoffhof ein“, so der Bürgermeister.