Neue Führung für Club Osttirol in Wien

Wien – Seit vierzig Jahren treffen sich Osttiroler, die in der Bundeshauptstadt leben, mehr oder weniger regelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten. Der Club Osttirol in Wien zählt mehrere hundert Mitglieder. Genau kennt diese Zahl niemand, weil es keinen Mitgliedsbeitrag und damit auch keine Kontrolle gibt.

„Wir laden jeden, der in Wien lebt, herzlich zu uns ein“, lächelt Lisa Unterweger, die erst kürzlich neu gewählte Obfrau des Vereins. Mit ihren Stellvertreterinnen Fabienne Steiner (stammt aus Prägraten) und Heidi Reischitz (kommt ursprünglich aus Tristach) plant die Obfrau bereits die nächsten Zusammenkünfte. Das Vorstandstrio wurde einstimmig gewählt, alle anderen Vorstandsmitglieder wurden ebenso einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Ein langjähriger Unterstützer und Freund im Club ist der gebürtige Tristacher Norbert Totschnig, derzeit Landwirtschaftsminister. „Wir tauschen uns mit unseren Leuten aus und besuchen einander, wenn es möglich ist, auch einmal am Arbeitsplatz“, beschreibt Lisa Unterweger eine Möglichkeit, über den Verein mit anderen Osttirolern in Wien in Kontakt zu treten. Über das Netzwerk gelange man an Informationen aus erster Hand. „Wir bauen auf den Erfahrungen unserer langjährigen Mitglieder auf und setzen mit den neuen Obfrauen zugleich ein Zeichen der Verjüngung.“