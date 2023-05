Türkei-Wahl und Matreis Schulden: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

In der Türkei wird es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu geben. Wie sind die Wahlen vom Sonntag abgelaufen? Die Tiroler SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim war eine der WahlbeobachterInnen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sie wird heute bei „Tirol Live“ über ihre Erfahrungen berichten. Wahlbeobachter haben bereits Kritik an den Abläufen geübt.