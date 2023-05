Eine Stadt in Feierlaune: Tausende Besucher stürmten das Innsbrucker Bogenfest

Innsbruck – „Wir waren früher so oft in den Bögen. Jetzt wollten wir sie auch einmal bei Tag sehen“, erklärte ein Festbesucher aus Kematen humorig. Die Runde aus Nachbarn hatte am Samstag das Bogenfest besucht und genoss das Ambiente sichtlich. Allein waren sie an diesem Tag nicht. Tausende und Abertausende wälzten sich die Viaduktbögen entlang. Party, Musik, Spiele – es wummerte auf mehreren hundert Metern Länge. Von ganzen Familienverbänden bis hin zu Partytigern war alles auszumachen.