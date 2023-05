unbound coffee roasters und KINDERN EINE CHANCE starten Kaffeeanbau-Projekt in Uganda

KINDERN EINE CHANCE wurde vor mehr als 15 Jahren gegründet und hat seitdem viele Schulen und Internate für bedürftige Kinder gebaut. Neben der Schulbildung bietet die Organisation auch praktische Berufsausbildung in vielen Bereichen wie Mechanik, Installation, Schusterei und Landwirtschaft an. Gerade der Bereich Landwirtschaft ist in Uganda sehr wertvoll, da viele Menschen Land besitzen, welches die Basis ihres Einkommens bildet. Durch das vermittelte Wissen und die erlernten Fähigkeiten sind die Schüler und Schülerinnen fähig, später ihre eigene (Kaffee-)Plantage zu bewirtschaften.

Durch die Zusammenarbeit mit Claudia und die Unterstützung von weiteren Partnern aus dem Netzwerk von unbound konnte die Qualität des Kaffees auf den Kaffeeplantagen gesteigert werden. Früher mussten die Kaffeekirschen, die an den Internaten und Schulen von KINDERN EINE CHANCE geerntet wurden, zu niedrigen Preisen an große Verarbeitungsbetriebe (so genannte Kooperativen) verkauft werden. Doch nun kann aufgrund der professionellen Selektion und Verarbeitung ein höherer Preis für die Kaffeebohnen erzielt werden. Durch den direkten Handel mit Kaffeeröstereien in Europa bleibt somit ein größerer Teil der Wertschöpfung in der Region.