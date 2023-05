holluworld: Innovation im Einklang von Mensch & Natur

Mit der Photovoltaikanlage am Campus in Zirl wird mit 976 Modulen Ökostrom produziert – perfekt zum Laden der hollu E-Fahrzeuge. So kommt hollu seinem Ziel, bis 2025 CO2-neutral zu sein, wieder ein Stück näher.

17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen basiert. Vom Sumpfgraben für Libellen bis zur vogelfreundlichen Sichtschutzhecke, vom sonnigen Duft- und Kräutergarten bis hin zum schattigen Waldgarten und der großen Wildblumenwiese lädt der Naturerholungspark zum Wohlfühlen ein. Kneippen in der Mittagspause? Eine Einheit Yoga im Grünen? Kurz mal Natur tanken und die Seele baumeln lassen? Am hollu Campus ist es möglich!

Die neue Logistikhalle am hollu Campus steht bereits, nun folgt der Ausbau der Produktion – alles im Einklang mit der Natur. Das gesamte Projekt begeistert mit einem einzigartigen, effizienten Energiekonzept, das Nachhaltigkeit sicherstellt. Denn bis 2025 will hollu CO2-neutral sein. So wird die Wärme- und Kühlenergie durch Hochleistungswärmepumpen gewonnen, smarte Gebäudesteuerung regelt u. a. Frischluftzufuhr, LED-Beleuchtung sowie Wärmeausgleich und die Betonkernaktivierung in der Bodenplatte bewirken zusätzliche Energieeinsparungen. Nach Fertigstellung wird das rund 6.000 m² große Gebäude komplett CO2-neutral betrieben werden. Seit Juni 2022 produziert die Photovoltaikanlage am Dach des Lagers eigenen Ökostrom, der bald auch die E-Tankstelle speist. Derzeit wird die hollu Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umgestellt.